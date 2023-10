Les bénévoles ont retroussé leurs manches à la réserve naturelle de Wésomont à Ferrières

Sous la pluie puis sous le soleil, les huit bénévoles se sont activés avec entrain ce samedi. Pendant que certains fauchaient les ronces et les ligneux, les autres amenaient tout ce qui était coupé près des clôtures. "Ces tas de broussailles sont disposés près des clôtures pour favoriser un sol pauvre, mais très riche au niveau botanique, avec des fleurs comme des orchidées. Ces amoncellements vont garder une certaine chaleur et pourront servir d’abri à des espèces comme des batraciens, des serpents tels que des couleuvres, des lézards et autres petits rongeurs", explique Jacques Wagener, conservateur de la réserve. Il faudrait être beaucoup plus pour faire toute la réserve d’un coup. Et ce ne serait pas intéressant pour le biotope. Nous préférons fonctionner par tournante. Et puis, nous avons aussi des auxiliaires." En effet, un fermier de la région met ses vaches dans les prés de manière épisodique, ce qui participe aussi à l’entretien.

Jean-Philippe Demaret, gestionnaire de la réserve naturelle du Pierreux à Xhoris, explique: "Ici, le terrain est de nature acide par rapport à la réserve du Pierreux, où il est calcaire. Les plantes sont totalement différentes, même s’il y a des orchidées des deux côtés." Le Genévrier, association de protection de la nature de Ferrières, existe depuis 40 ans. En plus de gérer les deux réserves, elle propose des activités durant l’année.

Après l’effort, le réconfort, et tous les travailleurs se retrouvent autour d’un bon verre: "Nous sommes heureux de contribuer à la protection de la nature. L’activité est très sympathique."

Contact via Facebook ou genevrier.ferrières@gmail.com