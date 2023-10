Réunion animée à Ferrières pour l’avant-projet éolien: "Nous sommes très inquiets"

L’équivalent de 11 500 ménages alimentés

Concrètement, l’avant-projet consiste à installer trois éoliennes d’une capacité de 13,5 à 21,5 MW, avec une hauteur maximum de 200 mètres (en bout de pale), entre les villages de Xhignesse et Xhoris, sur le plateau, à gauche de la route de Xhoris. Un mât sera sur Hamoir, juste à la limite entre les deux communes et deux mâts s’érigeront sur Ferrières, un peu avant le manège. Mais la localisation précise sera affinée une fois l’étude d’incidences établie.

Le parc produira 38,500 MWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 11 500 ménages et l’équivalent 17 500 tonnes de CO2 évitées par an.

La motivation des auteurs de projet pour le lieu, situé en zone rurale, est son "potentiel venteux intéressant et le fait qu’il respecte les distances de l’habitat ainsi que les autres critères légaux".

Le promoteur a également détaillé les procédures lancées aujourd’hui. L’avant-projet doit en effet être soumis à une étude d’incidences qui tiendra compte des avis et remarques des citoyens, collectés pendant les 15 prochains jours. "L’étude d’incidences dure un à deux ans et détermine la zone au niveau environnemental, acoustique, paysager ou urbanistique. Elle établit des recommandations à l’intention d’Elicio pour que l’avant-projet devienne le projet", a rappelé le promoteur. Les administrations se baseront sur les résultats de cette étude d’incidences et de l’enquête publique pour remettre un avis à la Région wallonne qui délivrera ou non le permis. S’il l’est, le parc ne serait pas construit avant 2029…

"Nous sommes très inquiets"

À la fin de la présentation, le public était invité à s’exprimer. Et le débat a été animé. D’abord de manière positive. "Elicio fonctionne avec un actionnariat wallon, c’est important, dit un citoyen. C’est mieux que les groupes industriels étrangers. " Une représentante de la coopérative Ferréole est aussi intervenue. "Et si le projet passe, une participation citoyenne est-elle possible et pour quelle part ?"

Dans un deuxième temps, c’est la critique et la colère qui ont été exprimées par une frange du public, opposée au projet. Plusieurs membres de l’association "Respectez nos lieux de vie SVP", collectif fondé pour s’opposer au premier projet éolien sur Ferrières en 2021 (porté par Luminus), ont pris la parole, dénonçant l’impact paysager du projet sur un territoire reconnu pour son patrimoine naturel. Le débat s’est ensuite animé.

Couloir migratoire

L’ornithologue Louis Wauters soutient: "La disparition de nombreuses espèces d’oiseaux est un fait avéré. Or, le lieu est un couloir migratoire exceptionnel pour les oiseaux. Chaque année, et pendant plusieurs mois, je compte les espèces d’oiseaux, parmi lesquelles certaines sont très rares. C’est le pire endroit pour un tel projet. Quel mécanisme pourrait compenser cela ? Nous sommes très inquiets."

Christine Hardy, bibliothécaire et historienne de l’art, explique avec émotion que "le lieu est entouré de patrimoines classés exceptionnels, comme l’église Saint-Pierre de Xhignesse, joyau du XIIe siècle, et le village de My, classé parmi les plus beaux villages de Wallonie. Celui-ci va-t-il perdre son label ? De plus, la nécessité de ne pas construire sur des sols de nature karstique est soulignée dans les revues d’experts, considérant même comme très malheureuse l’implantation du village de Xhoris sur ce type de sol."

Deux manèges concernés

Une habitante de Xhoris s’inquiète pour ses deux centres d’équitation. "Ils sont tout proches. Pouvez-vous me dire les incidences sur les chevaux ?" Pour Joël Matthys, de Xhoris, membre actif du collectif d’opposants, ce projet n’a pas de raison d’être ici. "La Convention de Florence s’y oppose. L’ONU, dorénavant, considère que l’environnement fait partie des droits humains ."

À ses côtés, un médecin exerçant à Xhoris s’insurge sur le choix du lieu. "Il y a trois projets similaires pour une si petite région. Les habitants disent non ! Est-ce que les autorités écoutent leurs citoyens." Un habitant venu de plus loin, d’Aywaille, insiste: "Nous ne voulons pas non plus les éoliennes. Quand éveillerons-nous la population à l’évidence d’une nécessaire décroissance ?" Pour cet habitant de Hamoir, les dés sont pipés. "On nous demande notre avis mais le cadre de nos réponses est écrit à l’avance. Nous sommes chez nous mais ce sont les oiseaux qui vont nous sauver…"

Les citoyens ont à présent 15 jours pour déposer leurs remarques et réclamations.