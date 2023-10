Ferrières est la 200e Commune à proposer le Service citoyen

Le Service citoyen est de plus en plus répandu en Belgique et il fait son entrée officielle à Ferrières où la Commune vient d’avaliser l’adhésion à ce programme qui invite les jeunes à s’investir dans des projets utiles à la collectivité. "La responsable du programme m’a dit la semaine dernière que nous étions la 200e Commune à rejoindre le projet. C’est un beau succès et l’ASBL envisage de déposer une demande de reconnaissance fédérale afin d’obtenir des fonds européens et un cadre légal", explique le bourgmestre, Frédéric Léonard. Le Service citoyen, c’est un programme à destination des jeunes de 18 à 25 ans qui sont prêts à s’engager, pendant six mois, dans le projet solidaire de leur choix. Et les services communaux font partie de l’offre. "Nous avons reçu une information du service citoyen et on trouvait le programme convaincant et ça ne coûte à la Commune que 50 € par an", poursuit le mayeur. Les Communes peuvent s’impliquer à plusieurs niveaux: juste signer la charte, faire de la publicité, mobiliser des ASBL locales ou s’impliquer concrètement. "Nous irons jusqu’au 4e niveau, soit l’engagement le plus élevé. Ça signifie que nous allons proposer aux jeunes des missions au sein de notre Commune et du CPAS: au service travaux, environnement, partout où l’aide au citoyen est possible. On ne proposera par exemple pas le service urbanisme ou la comptabilité…"