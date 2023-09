Didier Delmotte lance sa propre liste pour le scrutin à Ferrières

En poltique depuis 2018

Et rejoindre la majorité ? Il ne l’envisage pas alors que des projets de motion de défiance ont été déposés contre le mayeur, par sa propre majorité. "Cette façon de faire ne me correspond pas."

"Premiers retours positifs"

Le conseiller, agriculteur et très impliqué dans la défense du secteur, est entré pour la première fois en politique en 2018 (il avait récolté 348 voix).

Il a été chef de file d’Envie Commune au sein du conseil communal et a encore envie de s’impliquer. "J’ai appris le fonctionnement et la gestion d’une Commune et de la police. Je me suis donné à 100% pour chaque dossier, en allant au fond des choses. J’ai vraiment envie de redémarrer quelque chose avec une équipe qui sait travailler, composée de gens fiables, intègres qui ont envie de mouiller la chemise."

Pas encore de nom

Les deux groupes politiques en place (la majorité RPF et l’opposition Envie Commune) ne répondent pas à ses attentes. Il y va donc seul… Dans son courrier, le Ferrusien invite les citoyens motivés à former une équipe pour les élections en vue de "construire ensemble l’avenir de notre commune". "Seul, je n’irai pas bien loin, souligne-t-il. J’attends les candidatures et puis on verra comment fonctionner. " Il n’a pas encore défini le nom de la liste, il ne sait pas non plus s’il prendra la tête du groupe… "On n’en est pas là. Tout reste à construire." Pour le moment, il reste à l’écoute. "Mais les premiers retours sont nombreux et positifs. Ce qui est un atout, c’est que je ne viens pas du monde politique mais du monde de l’entreprise. On sent que les gens en ont marre des turpitudes de la politique. Ils cherchent de nouveaux profils…"