Camion sur le flanc sur la N66 à Ferrières: la route bloquée plusieurs heures

Le camion, un 19 tonnes qui transportait les marchandises pour une grande surface, circulait vers Werbomont. Dans le bas de la rue, le chauffeur, pour une raison indéterminée, a perdu le contrôle de son camion, qui est parti sur le flanc, avant de percuter un arbre et de s’immobiliser en travers de la voirie. Il n’y a heureusement aucun blessé mais on a constaté d’importantes pertes d’hydrocarbures et de chargement.

Vu l’entrave totale de la route à cause du camion, la circulation a dû être coupée pendant plusieurs heures et des déviations ont été organisées par la route de Ferot et le chemin royal.

Deux dépanneurs, dont le Dépannage du Condroz, ont été nécessaires pour embarquer le poids lourd. À 17h, ils étaient toujours sur place. Les pompiers de la zone Hemeco sont également à pied d’oeuvre pour nettoyer le mazout sur la chaussée.