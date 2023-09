Elicio prévoit 3 éoliennes entre Hamoir et Ferrières

Aujourd’hui, Elicio a introduit une demande de permis unique concernant, cette fois-ci, le projet éolien proprement dit, entre les villages de Xhignesse et Xhoris. Mais là, Elicio a oublié une éolienne en chemin puisque le projet n’en prévoit plus que trois. "Le mât de mesure, c’était un préalable, explique le bourgmestre ferrusien, Frédéric Léonard. On savait que la suite serait le projet éolien. " Le nouveau projet d’Elicio prévoit dont trois éoliennes, "à la limite mitoyenne. Il y en aurait deux sur Ferrières et une sur Hamoir." Une réunion d’information du public est prévue, ce sera le jeudi 5 octobre prochain. Réunion qui permettra à Elicio de présenter son projet mais aussi au public de poser ses questions. Autres objectifs: la réunion permettra d’épingler des points qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidence ou encore de présenter des alternatives techniques qu’Elicio pourrait intégrer.

Ce n’est pas le seul projet éolien sur Ferrières, il y en a un autre en préparation avec l’intercommunale Ferréole. "On est plus concerné car là, il s’agit de terrains communaux. On a cédé à Ferréole l’utilisation des terrains. Mais le projet n’est encore nul part, la demande de permis n’est pas déposée."

Qu’en pense-t-on à Hamoir ? La Commune envisage le projet avec réserve. "On est déjà engagé sur un projet éolien avec Luminus (NDLR: trois éoliennes à Filot en partie sur des terrains communaux). On va donc analyser un projet après l’autre, dans l’ordre d’arrivée des dossiers, explique le collège. Nous voulons faire les choses dans l’ordre, ne pas se disperser et avoir une vision raisonnée des projets éoliens sur notre territoire. Mais il est clair que deux projets sur une commune comme Hamoir, c’est beaucoup…"

La réunion avec Elicio est prévue le 5 octobre à 19h à la salle polyvalente du collège St-Roch, à Ferrières.