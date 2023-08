Votre itinéraire commence d’ailleurs tout près du lieu touristique. Au niveau du village de Sy, pour être précis. De là, vous prenez le RAVeL de l’Ourthe, qui, fatalement, longe l’Ourthe. Et franchement, la vue est plutôt sympa. À droite, les terrasses des gîtes sont occupées quand la météo est favorable. À gauche, les falaises qui se dressent de l’autre côté de l’Ourthe sont prises d’assaut par les fans d’escalade. Profitez bien de cette portion de l’itinéraire car elle ne dure pas longtemps. Vous allez en effet assez rapidement passer de l’autre côté de la rivière au moyen d’une passerelle qui vous fera poser le pied à terre. Une fois la «traversée» effectuée, vous arrivez en plein milieu du domaine de Palogne, que vous quittez très rapidement pour rouler entre les versants escarpés des coteaux de Vieuxville et le petit cours d’eau qu’est la Lembrée. Si vous aimez la nature, vous devriez être séduit.

Notre balade à vélo à Ferrières ©EDA V.R.

Profitez-en pour vous hydrater et manger un morceau, histoire de reprendre des forces avant de partir à l’assaut de la route d’Izier, qui monte plutôt bien. Le «S» formé par les virages vous donne l’impression de partir à l’assaut d’un col de haute montagne. Mais rassurez-vous, c’est beaucoup plus court.

Une fois en haut de la côte, vous arrivez sur un plateau où se côtoient bois, champs et pâtures.

Un petit crochet par la province de Luxembourg

Quand vous voyagez, les passages d’un pays à l’autre sont parfois très marqués, que ce soit à l’aide d’un poste de douane ou d’un grand monument. Et bien, dans ce cas-ci, la délimitation entre la province de Liège et celle du Luxembourg est également très visible, mais d’une autre manière. En effet, lorsque la route, qui est plutôt bonne, deviendra ce qu’il convient d’appeler un champ de mines, vous saurez que vous êtes sur le territoire de la commune de Durbuy. Tout en slalomant entre les nids-de-poule, vous continuez d’admirer une nature verdoyante.

Notre balade à vélo à Ferrières ©EDA V.R.

Un des plus beaux villages de Wallonie

Après une autre petite montée, vous arrivez sur une belle route bien plane. Mais pas plate, puisque ça va descendre. Vu le début du parcours, on ne va pas s’en plaindre. Après être passé près d’une ferme, dans un bois (dans lequel il y a une belle montée) et au beau milieu des champs, vous arrivez dans le village ferrusien de My, qui est d’ailleurs considéré comme l’un des plus beaux de Wallonie (voir ci-contre).

Notre balade à vélo: le domaine de Palogne

Une fois que vous en êtes sorti, vous vous retrouvez à nouveau en pleine campagne. Et c’est franchement gai. D’où vous êtes, vous dominez les alentours et vous vous dites que, finalement, la Belgique c’est quand même très beau.

Notre balade à vélo à Ferrières ©EDA V.R.

Et la suite du parcours ne va faire que renforcer votre sentiment. Le fait de circuler sur des sentiers en terre (ou en boue, en fonction de la météo) qui slaloment au milieu des champs vous donne une agréable sensation de liberté.

Après avoir été salué par quelques vaches qui broutent paisiblement. vous vous engagez dans un petit bois qui est vraiment magnifique lorsqu’il baigne dans les lumières de la fin de journée. Une fois sorti du bois, vous êtes quasiment à la fin du parcours. Après une longue descente, vous arrivez au pied des coteaux de Vieuville. Vous n’avez ensuite plus qu’à rebrousser chemin jusqu’à votre point de départ. Vous pouvez aussi faire une halte au domaine de Palogne, histoire de prolonger le plaisir (voir ci-contre).

Notre balade à vélo à Ferrières ©EDA V.R.

La balade en pratique

Longue de 17,5 km, cette balade est proposée par la Province de Liège. Comme elle se déroule dans le Condroz, fatalement, ça monte un peu. Mais rassurez-vous, le parcours est loin d’être insurmontable.

Les routes n’étant pas toujours en bon état, on vous conseille de vous munir au moins d’un vélo tous-chemins.

Cette balade se base sur le réseau points-noeuds. Voici l’itinéraire à suivre : 34, 39, 40, 29, 28, 42, 40, 39, 34.

Si vous souhaitez vous simplifier la vie, l’itinéraire de la balade est disponible sur le site de la Province. Vous pourrez télécharger le fichier. gpx et l’utiliser dans une application telle que «circuit», qui vous servira ensuite d’itinéraire.

Nos astuces pour prolonger le plaisir après la balade

Voici nos bons plans pour profiter du domaine de Palogne à la fin de votre balade.

Notre balade à vélo à Ferrières ©EDA V.R.

Une fois que votre balade sera terminée, vous aurez tout le temps de profiter du domaine de Palogne.

Après avoir pris un rafraîchissement, vous pourrez partir à la découverte des ruines du château, grâce au Circum Castellum, un itinéraire de deux kilomètres. En allant chercher un carnet de jeu à l’accueil «sport», vous pourrez agrémenter votre balade de quelques énigmes ludiques. Et une fois que vous aurez atteint, le château, vous pourrez partir à la recherche du trésor de la Gatte d’or.

Kayak, minigolf, VTT…

Et si, malgré les 17 kilomètres à vélo et les deux kilomètres à pied, vous avez encore de l’énergie à revendre, vous aurez l’embarras du choix. Vous aurez en effet l’occasion de vous essayer au mini-golf et au VTT (électrique ou musculaire),

Si au début de votre balade, l’Ourthe vous a séduit, vous pourrez la découvrir via une descente en kayak de 7,8 kilomètres, parfaitement adaptée aux familles.

Les endroits à ne pas manquer

Le château de Logne

LOGNE. LE CHATEAU DE LOGNE. photo Michel Tonneau ©Tonneau Michel

Le château de Logne appartenait initialement à l’abbaye de Stavelot. Les moines s’y sont d’ailleurs réfugiés lorsque l’abbaye a été prise par les Normands. Il a finalement été détruit par l’armée de Charles Quint en 1521, après un siège de 12 jours. Longtemps tombé dans l’oubli, il vit aujourd’hui une nouvelle vie au sein du domaine de Palogne.

Le village de My

Situé le long de la N86, le village de My est considéré comme l’un des plus beaux de Wallonie. Il faut dire que ces maisons en pierre calcaire ont un certain cachet. Le vieux tilleul, situé au centre du village, et le château-ferme Wibin-Gillard ajoutent un certain charme à la bourgade.