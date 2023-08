Notre série "Un musée, un objet" | Un atelier de faux-monnayeurs au musée du château fort de Logne à Ferrières

Les fausses pièces à base de laiton

Les fouilles ont permis de mettre au jour le matériel de frappe, depuis les plaquettes de laiton jusqu’à la pièce finale: creuset à métaux, déchets de fabrication, restes d’un trébuchet, flancs monétaires en alliage de cuivre, jetons de compte, reste d’escarcelle et, surtout, des dizaines de fausses pièces, plus ou moins terminées. Abrités sous verre, ces objets sont exposés au musée et permettent de comprendre toutes les étapes de fabrication. "Les faussaires utilisaient des plaques de laiton, à la place de l’or, détaille le conservateur. Ils y découpaient à la cisaille des formes octogonales qu’ils arrondissaient à la lime." Après avoir frappé les pièces, ils les doraient en les "sauçant" au moyen d’un amalgame (alliage de mercure et d’or), puis les passaient au four. "Le mercure s’évaporait et une pellicule d’or se fixait sur le laiton."

Le "bon" poids avant tout

Pour qu’une fausse pièce soit "crédible", il fallait surtout qu’elle ait le bon poids. "La monnaie était en effet estimée par pesage à l’époque. La fausse pièce était généralement un tout petit peu plus épaisse, car le laiton est moins dense que l’or."

Au XVe siècle, les faux-monnayeurs de Logne ont ainsi réalisé des faux écus d’or Louis XI, de faux "gros" Philippe le Beau ou encore de faux florins de Frise. "Sur certaines pièces, on voit bien que la couche d’or s’est abîmée. Le laiton apparaît en dessous." On observe aussi que la fausse monnaie de Logne ne correspond pas à celle qui était produite dans la région. "C’était une stratégie: les faussaires risquaient de se faire repérer plus facilement avec des pièces mieux connues. Ils se diversifiaient dans les monnaies." Seuls les "coins" de cet atelier n’ont pas été retrouvés. "Ce sont les matrices qui servaient à frapper les pièces. Peut-être ont-elles été emportées au moment du siège du château, en 1521", avance le conservateur.