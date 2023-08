Le Relaxhoris de Ferrières est vendu à des investisseurs privés et va renaître de ses cendres

La mise en vente du complexe remonte à il y a trois ans, en janvier 2020, lancée par trois investisseurs privés. Rapidement, il est apparu qu’il était plus simple de le proposer en lots. Le site est en effet composé de plusieurs parties qui ont déjà été vendues, par étapes: le bâtiment salle des fêtes en face du complexe, "qui est devenu un magasin de vêtements", détaille l’agent immobilier ; un gîte en face du cimetière, acheté par un privé qui y habite et qui va y développer une crèche privée.

"Il risquait de devenir rapidement un chancre"

Il restait sur le carreau le cœur de l’infrastructure (la ferme en carré et son parc) et un bois de plusieurs hectares (le bois Gery). "Ce sont ces deux lots qui viennent d’être vendus. On est donc pratiquement arrivé au bout du dossier", indique l’immobilière Schmidt. Aujourd’hui, il reste encore environ 2 hectares de terrains à bâtir, "qui sont toujours à vendre mais qui sont sous option".

La ferme en carré abrite toute l’infrastructure touristique: 123 lits, une zone de réception, un restaurant, une brasserie, un espace d’accueil, une salle de sport et une piscine. Le parking est également intégré dans la vente. C’est ainsi le dernier gros "morceau" qui vient de trouver acquéreur, au terme d’une procédure qui a pris du temps. "Nous sommes en contact avec les nouveaux propriétaires depuis un an et demi. Il y avait beaucoup de points à éclaircir, à vérifier, à négocier. Un travail de longue haleine qui a porté ses fruits", indique Manon Jordant.

À la Commune, on se réjouit de la relance du complexe. "On est très content et soulagé, indique Frédéric Léonard, bourgmestre. Car le site était encore en bon état, les bâtiments sont sains, rapidement opérationnels. Mais il était temps de lui trouver un sort. Il risquait de devenir rapidement un chancre."

Il y six-sept mois, le bourgmestre a rencontré les futurs acquéreurs qui souhaitaient prendre le pouls. "Il s’agit d’un groupe d’investisseurs privés bruxellois, Business2Responsability. Ils sont sérieux et nous ont faits bonne impression. Leur projet semble tenir la route. Ils avaient déposé une condition à l’achat: obtenir le même permis d’exploiter que les précédents propriétaires." Une enquête publique avait été lancée en ce sens. La Commune avait rendu un avis favorable. Mais la Région wallonne avait prononcé un refus concernant la piscine. "Un recours avait alors été introduit afin de justifier que le bassin était bien en ordre. Sans doute y a-t-il eu des avancées positives en ce sens puisque la vente est aujourd’hui officialisée", poursuit le mayeur.

"Il est a priori repris pour la même destination"

Dès lors, quel avenir pour le site ? L’affectation devrait donc rester la même. "La société est active dans les incentives et le développement business, note le bourgmestre. Mais on ne connaît pas encore les modalités précises du projet. Le site est a priori repris pour la même destination: hôtellerie, restauration, animations. Des travaux de modernisation et de mise aux normes seront probablement effectués mais sans modification majeure." Si la société est surtout axée sur les entreprises et le business, il y aura probablement un volet touristique. "Ce sera nécessaire pour rentabiliser le site. C’est en tout cas une bonne chose que le Relaxhoris soit repris", conclut Frédéric Léonard. Nous avons tenté de contacter les nouveaux propriétaires, sans succès.