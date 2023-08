Au départ de Ferrières ou de Hamoir, les kayaks sont de nouveau autorisés sur l’Ourthe

Au Domaine de Palogne, à Ferrières, on n’a d’ailleurs pas attendu plus longtemps que nécessaire et la navigation en kayak a été rouverte dès ce mardi matin. Pour une descente de l’Ourthe sur 7,8 km. "On avait ouvert un peu en tout début de saison mais on avait rapidement dû fermer par manque d’eau, se souvient Julien Desart, chargé de projets et de la communication au Domaine de Palogne. On a longtemps été sous les 3 m3 mais, subitement, on est passés à 9 puis les pluies de la nuit passée ont carrément fait monter le débit à 14. C’est une super bonne nouvelle parce que si la limite officielle est de 3 m3, chez nous, on ne lâche quand même pas trop vite les kayaks quand c’est limite parce qu’on tient vraiment à ce que les gens aient de bonnes conditions pour faire une belle descente, avoir une belle expérience et qu’ils profitent pleinement des paysages !"

Alors oui, c’est vrai, un petit rayon de soleil pour accompagner la descente de l’Ourthe, ce serait bien mais, comme commente avec lucidité Julien Desart, "on est de toute façon mouillés en pagayant, donc, même s’il pleut, ce n’est pas un problème".

Du côté du loueur Les Remous, à Hamoir, même satisfaction. Par contre, les trois descentes proposées (de 8,4 ; 15 ou 23,4 km) ne seront accessibles au grand public qu’à partir de ce samedi 5 août. Le temps de "faire un check" de la rivière et de ses abords mais, surtout, de mobiliser du personnel. "On a besoin de beaucoup de gens pour encadrer les descentes, explique Steven Van Erps, administrateur-délégué de The Outsider Ardennes (Les Remous). Mais comme on ne sait jamais promettre, rien garantir, entre autres aux étudiants, ce n’est pas facile de trouver du personnel."

"On espère pouvoir tenir deux-trois semaines"

Que ce soit à Ferrières ou à Hamoir, on espère en tout cas pouvoir tenir deux-trois semaines, histoire de sauver ce qui peut encore l’être de la saison. "On a eu un très bon mois de mai mais dès le 10 juin, il a fallu fermer, rappelle Steven Van Erps. On a encore pu rouvrir deux week-ends parce qu’il avait plu la semaine mais c’est tout. La saison se raccourcit d’année en année, en tout cas, c’est clair: en 2022, on avait tenu jusqu’au 3 juillet."

Puisse la météo être maintenant favorable quelque temps aux loueurs de kayaks...

Domaine de Palogne: 086/21 24 12, sport@palogne.be et www.palogne.be et Kayaks Les Remous: 086/21 40 42, info@theoutsiderardennes.be et www.theoutsiderardennes.be