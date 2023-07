Pas moins de 800 visiteurs à la 2e édition du Livre en fête dimanche, à Ferrières

En matinée, la conteuse et bibliothécaire Gaëlle Commas, telle une muse, entraînait un groupe conséquent à travers le village pour une balade contée gratuite. Les familles, très attentives, ont écouté diverses petites histoires: la naissance du jour et de la nuit, du premier feu, du nom des oiseaux, l’histoire d’une petite vieille qui se débarrasse d’un voleur avec un moyen étonnant, la légende de la gatte d’or réactualisée, un conte africain ou encore une histoire d’amour inhabituelle. Pendant plus d’une heure, le temps s’est arrêté et la conteuse a fait voyager les petits et les grands au sein de son monde magique.

Des auteurs de renom

L’après-midi, une très belle rencontre littéraire se déroulait dans la salle Maka, avec plusieurs auteurs de renom. Un public nombreux et attentif était présent pour écouter les écrivains Armel Job, Justine Huart, Antoine Wauters, et Luc Baba. Une rencontre brillamment coordonnée par Christine Hardy (bibliothécaire à Xhoris). Un participant présent, José Strée, nous rapporte: "Nous avons eu la chance d’entrer dans l’intimité de l’écriture des œuvres abondamment primées des auteurs, suivie d’un riche débat qui a suscité l’envie de les lire ou de les relire. J’ai particulièrement apprécié les commentaires d’Antoine Wauters à propos de son beau livre en vers libres “Mahmoud ou la montée des eaux”, où l’on peut lire une phrase aussi profonde que celle-ci: “Vieillir, c’est devenir l’enfant que plus personne ne voit”. Luc Baba, habitant à Trooz, nous a appris que les victimes qu’il secourait en bordure de Vesdre lui disaient ne pas avoir de mots face à la catastrophe. Ce fut le déclic pour lui qui a le sens des mots et qui pouvait dès lors traduire l’épouvante des sinistrés de ces terribles inondations."

Leur technique d’impression écologique

Pendant des années, Catherine Hiley et Cécile Simonis se sont formées aux techniques d’impression traditionnelles, dans un gros studio en Écosse. Durant le Covid, elles sont venues à Ferrières et y ont installé leur studio. «Nous faisons des impressions en “riso”, avec une machine japonaise. C’est un procédé d’impression écologique, par couches successives, qui se réalise sur du papier recyclé, qui ne chauffe pas et qui consomme très peu d’énergie. La technique est très prisée des artistes et des graphistes, car cela donne des couleurs assez vibrantes. L’impression se fait par des tas de petits points et cela donne un petit côté vintage. Nous travaillons en édition limitée car tout est fait à la main. Nous réalisons tout, de la conception à la réalisation. On imprime aussi pour d’autres.»

www.risodesbois.com