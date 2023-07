L’artiste Chantal Dejardin présentera son spectacle de village en village, en passant par Burnontige et Xhoris

Ce spectacle repose sur des valeurs qui lui sont chères telles que "la légèreté, la simplicité, la lenteur". Il n’y a qu’elle et son envie de partage avec les gens…

Ce vendredi, à 20 h, elle s’arrêtera à Burnontige, à la maison de village La Marelle, pour échanger à nouveau sur la thématique d’un monde qui change. "Nous avons réalisé une collecte de paroles des gens, en divers lieux en Wallonie, par rapport à l’énergie. Et partout où nous sommes allés, on a pu constater que beaucoup de personnes sont précarisées mais aussi qu’elles expriment le plus leur besoin de liens sociaux", explique Chantal Dejardin. Créer des liens, c’est donc ce qu’elle s’efforce de faire à travers ce spectacle. "C’est très interactif et pas du tout statique. J’invite les gens à chanter, à danser, à méditer, à imaginer le monde de demain, à se parler… et cela fonctionne très bien, même avec des enfants", ajoute-t-elle.

Après Burnontige, Chantal clôturera sa "Marche des Simples", samedi à 20 h, à la salle polyvalente de Xhoris.

0479/ 49 51 45 ou info@theatredelaparole.be