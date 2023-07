Ferrières: "Le livre en fête" avec une balade contée

En tout, une cinquantaine d’autrices et auteurs seront présents pour dédicacer et échanger en toute simplicité avec leurs lecteurs. Avec, en point d’orgue à 14 h, une conférence-débat avec quatre grands noms: Armel Job, Luc Baba, Antoine Wauters et Justine Huart.

Pour attirer les familles

Il y aura aussi une nouveauté cette année: une balade contée d’1 h 30 par Gaëlle Commas. "Le but, là, est de ramener aussi des familles" sur l’événement, pas que des passionnés de littérature. Le rendez-vous est donné au chapiteau à 11 h. Et pour les assoiffés et les affamés, le bar mobile de l’OT sera sur place, ainsi qu’un foodtruck.

Office du tourisme: 086/40 99 69 ou office.tourisme@ferrieres.be et bibliothèque: 04/369 29 26 ou bibliotheque@ferrieres.be