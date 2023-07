Notre série "Un Musée, un objet" : ce magasin-jouet artisanal et XXL avait été retrouvé dans un grenier de Ferrières (photos)

"Sa taille est imposante et peut même faire penser à un vrai magasin, sourit d’emblée Marie-Claire Mathieu, présidente de l’ASBL du musée. C’est un jouet artisanal, fabriqué par un menuisier de la région." Son histoire est liée à Ferrières puisque le jeu appartenait à une famille du village, la famille Orban de Xivry, installée dans une maison près de l’église et du presbytère. "Il l’avait fait faire pour leurs enfants."

Retrouvé par hasard

C’est d’ailleurs chez eux, dans le grenier, que le jouet ancien a été retrouvé, dans les années 80. "La famille avait quitté la maison mais la louait au docteur Colla, alors président de notre musée. C’est par hasard qu’il a découvert l’objet dans les greniers. On l’y avait oublié. Vu sa taille, difficile en effet de le déplacer. Il prenait la poussière. Le docteur trouvait l’objet magnifique et intéressant: un jouet local dans un musée local… Il a obtenu l’accord de la famille pour en disposer. Et le magasin a trouvé sa place chez nous…"

Le meuble finement travaillé était relativement bien conservé et en bon état. Il n’a fallu que quelques menues réparations avant de l’exposer. "Chez nous, au musée, quand on reçoit un jouet, on le laisse tel quel. Le magasin et son comptoir ont gardé la peinture d’origine, blanc et bleu. On l’a juste nettoyé, dépoussiéré et on a réparé quelques tiroirs cassés."

Pour le faire "vivre", les bénévoles du musée ont décoré le magasin avec de nombreux autres jouets d’époque: balances manuelles, batterie de casseroles, condiments, caisses enregistreuses, bouteilles… "On y expose aussi une boucherie miniature, des jouets fabriqués par une société liégeoise, Marcel Beyers, entre 1934 et 1950." Quant aux nombreux tiroirs, ils regorgent de boîtes en carton de fausses victuailles. En collant notre oreille sur ce meuble en bois, on entend encore les rires des enfants, les commandes et les cliquetis des piécettes…