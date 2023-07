Burnontige en fête: le cramignon revient, dès mardi

Burnontige était en fête ce week-end. Après le traditionnel bal du samedi soir, animé par DJ Martin, la fête reprenait dimanche avec l’apéritif, suivi du souper barbecue. Un château gonflable était prévu pour les plus petits. "Avant le Covid, nous accueillions plus de 1000 personnes pour le bal. Depuis l’année passée, nous sommes plus modestes, avec une tente d’une capacité de 400 personnes, montée par les ouvriers communaux. Pour le souper barbecue du dimanche, 200 convives sont présents, surtout des gens du village", explique Claudine Strée, présidente du JB71, comité organisateur (Jeunesse Burnontige, une ASBL fondée en 1971) Nouveauté, les réjouissances se termineront le mardi avec le cramignon des jeunes avec un départ prévu à 14h30 de la Maison des jeunes. "Les jeunes ont demandé pour reprendre l’ancienne tradition du cramignon, poursuit la présidente. Ils font le tour du village en chantant en wallon et en offrant un péket citron aux habitants, en échange d’une petite pièce. Le soir, avec les sous récoltés, ils mangent tous ensemble au foodtruck présent pour l’occasion. Il nous tient à cœur de faire"vivre"le village." Le comité lance d’ailleurs un appel à la jeunesse. Il est en effet toujours à la recherche de jeunes pour faire partie du comité, la relève n’étant pas assez nombreuse.