Une nouvelle arrivée au conseil de Ferrières: Mélody Wuidar, en remplacement de Pierre Bonfond

Jeudi soir, au conseil communal de Ferrières, les élus ont assisté à la prestation de serment de la nouvelle élue de l’opposition (Envie commune), Mélody Wuidar, suite à la démission du conseiller Pierre Bonfond. La nouvelle conseillère de 33 ans est apparentée MR. Conseillère au CPAS, la jeune femme a démissionné pour laisser sa place à Florence Olivier. Un peu émue, la nouvelle élue confie: "C’est une nouvelle expérience et je suis très contente d’être là. Je me réjouis de comparer avec le CPAS où je me plaisais beaucoup. Pour la première séance du conseil, j’ai été un peu briefée, je savais à quoi m’attendre. Mes passions, ce sont mes enfants. Je suis maman d’un petit de 2 ans et demi et un heureux événement est prévu pour le mois de novembre. Je suis aussi très attachée à mon village. J’habite Werbomont et je m’y investis beaucoup en étant membre du comité de village depuis cinq ans (WAV pour Werbomont Animation Village). Mon souhait est d’amener de la jeunesse pour certaines choses, et d’apporter mon expérience dans le domaine social, mon terrain de prédilection." Lors de la séance, le bourgmestre, Frédéric Léonard, a aussi la décision du conseiller Didier Delmotte (Envie Commune) de siéger comme conseiller indépendant.