Les écoliers de Ferrières apprendront une langue étrangère dès la 3e primaire et ce sera le néerlandais

Le conseiller indépendant Didier Delmotte trouve restrictif de ne plus pouvoir proposer les deux langues aux enfants dans notre contexte actuel de mondialisation. L’échevine argumente: "Ne plus avoir le choix de deux langues se justifie principalement par le fait que les problèmes organisationnels sont énormes, notamment parce que les professeurs travaillent dans plusieurs pouvoirs organisateurs. Et ça entraînerait aussi un surcoût. Quand au choix du néerlandais, il nous semble important pour plusieurs raisons: le néerlandais est une des langues officielles du pays et représente un atout primordial sur le marché du travail en Belgique, par exemple dans le milieu du tourisme en Ardenne De plus, les professeurs de langue nous ont confirmé, forts de leur expérience, qu’il était plus facile d’apprendre l’anglais après le néerlandais, que l’inverse."