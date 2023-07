La piscine de Ferrières ouverte au public tout l’été, avec une possibilité d'abonnement

Le bassin est donc accessible tous les jours, sept jours sur sept: du lundi au samedi de 14h à 17h, avec une prolongation de 17h à 19h les lundis, mercredis et vendredis, uniquement pour les nageurs. Le dimanche, l’accès est de 9h à 12h. "Pendant l’été, le bassin disposera de 2-3 couloirs réservés aux nageurs, le reste sera occupé librement", détaille le mayeur. À noter que la piscine sera toutefois fermée lors des deux jours fériés: le 21 juillet et le 15 août. Des cours d’aquagym sont également proposés cet été les mardis et jeudis mais tout est déjà complet.

Nouveauté: la piscine propose pour la première fois un abonnement estival. Deux formules sont possibles: une carte de 20 € (valeur 22 €) ou une carte de 50 € (valeur 60 €). "La carte sera valable uniquement durant les congés scolaires. Signalons aussi que l’abonnement est reconnu et peut être déductible par les mutuelles", précise Patrick Lecerf. Sinon, le prix d’entrée est toujours fixé à 5 € dès 6 ans et 6 € pour les nageurs hors communes partenaires. Pour rappel, les six communes partenaires sont: Hamoir, Ferrières, Anthisnes, Comblain-au-Pont, Ouffet, Manhay.

086/40 99 87. www.piscinedebernardfagne.be