Rodrigue Montulet, triathlète, décroche le mérite sportif de Ferrières

Les mérites sportifs ont été remis vendredi à Ferrières, à la salle Maka en présence des édiles politiques et de nombreux citoyens. La Commune a ainsi récompensé plusieurs clubs et sportifs qui se sont illustrés durant l’année 2022. Parmi eux, le club de tennis de table de Ferrières qui a reçu plusieurs récompenses, pour un palmarès individuel et en équipe. Le club a en effet engrangé de très bons résultats, notamment au tournoi de Seloncout en France. En individuel, plusieurs joueurs ont également été mis à l’honneur, notamment Emeline et Anaïs Czaplicki ou encore Enzo Longueville. D’autres sportifs et disciplines ont été plébisicités. C’est le cas des jeunes Antoine et Louise Mattart, de Xhoris, qui ont performé en course d’orientation. C’est aussi le cas pour Éric Moussebois, qui s’est illustré en trail et ultra-trail. Tous ont reçu une médaille et des bons d’achat chez Decathlon.