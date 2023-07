Rififi au sein d'envie commune à Ferrières: Delmotte claque la porte du groupe, Bonfond celle du conseil

Et ça, clairement, il n’en veut pas. "Pendant la législature, je me suis retrouvé chef de file du groupe Envie Commune, et j’estime que j’ai fait du bon boulot. Je ne supporte pas qu’un démissionnaire décide de revenir dans le circuit pour prendre des contacts et des dispositions au nom d’Envie Commune." Et c’est pourquoi il a fait le choix de siéger comme indépendant. Sa décision devrait être actée dès le conseil communal du 13 juillet.

"Une approche constructive"

De son côté, Raymond Maréchal estime ne pas être revenu pour "mettre des bâtons dans les roues", que du contraire. "J’adopte une approche constructive, explique le principal intéressé. Mon but est d’apporter mon expérience et mon vécu en vue de constituer une liste pour les élections de 2024."

Pierre Bonfond quitte le conseil

À noter que Pierre Bonfond, également sur la liste Envie Commune, a fait part de sa décision de démissionner de son mandat de conseiller communal. Il n'a cependant pas souhaité s’exprimer sur les raisons qui ont motivé son choix.