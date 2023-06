Bientôt une taverne et une crèche sur le site de la RUS Ferrières

Et en plus, du côté de la RUS, on n’a pas l’intention de simplement démolir pour reconstruire. Le projet est nettement plus ambitieux. "On va évidemment reconstruire de nouveaux vestiaires, mais aussi une taverne-restaurant", poursuit Benjamin Vandeschrik. Et, plus original, le site abritera aussi une crèche de 21 places. Le projet sera porté par CEL, l’ASBL de la conseillère communale de l’opposition Pascale Schmitz. À noter que le site comprendra également un appartement de fonction.

Les travaux pris en charge par une société privée

Si tout ça pourra être rendu possible, c’est grâce à la conclusion d’un bail emphytéotique entre la Commune et la RUS Ferrières. "Ils occuperont les installations de la Commune pour une durée de 99 ans", a détaillé le bourgmestre Frédéric Léonard, lors du conseil communal de ce jeudi soir.

C’est un peu technique, mais ce bail sera ensuite cédé à une société privée, qui prendra en charge les différents travaux. Et ça arrange d’ailleurs bien la Commune. "Au départ, on avait prévu de financer nous-même la rénovation du site, poursuit le bourgmestre. Mais le club nous a demandé qu’on fasse plutôt un bail emphytéotique. Tant mieux. Ca nous permet d’économiser 200 000 ou 300 000€."

Et c’est justement pour une question d’argent que le club a décidé de prendre la rénovation du site à son compte. "On n’aurait quasiment rien pu faire avec aussi peu d’argent, détaille Raymond Maréchal, ancien bourgmestre et administrateur du club. On a donc décidé de mettre en place un projet plus ambitieux."

Le temps que les différents travaux soient réalisés, les nouvelles installations tourneront d’ici "un an et demi ou deux".

À noter que l’exploitation de la taverne devrait être confiée à un indépendant. "Aujourd’hui, c’est quasiment impossible de faire appel à des bénévoles."