La capsule temporelle est enfouie pour 10 ans à l'école de Bosson à Ferrières (photos)

Le directeur, Dominique Morelle, revient sur cette belle aventure. "L’emménagement dans notre nouvelle école au mois de septembre a été l’occasion de nous investir dans un projet culturel et artistique (PECA). Après avoir répondu à un appel à projets, nous avons été sélectionnés et obtenu une subvention. Marie, de l’ASBL “13 en couleurs” est venue nous aider à mener à bien les projets. Aidée par une collègue, Marylène, elle a travaillé avec tous les enfants, de l’accueil à la 6e primaire, soit presque 200 élèves. Un travail conséquent." Tout le projet est axé autour du changement d’école: dire au revoir à l’ancienne et s’inscrire dans la nouvelle. "Pour que les enfants s’approprient les lieux, l’idée était de décorer la nouvelle école, en mettant en place différentes activités, la création d’un espace sensoriel, d’un espace de mémoire avec des traces du passé (comme un mini-musée), d’une capsule temporelle et d’un espace sonore", explique Marie.

La capsule temporelle est l’occasion de marquer le coup pour cette première année dans la nouvelle école. "Les enfants auront un souvenir de leur vie dix ans auparavant ", indique le directeur. Pour chacun d’eux, une petite fiche récapitulative a été réalisée avec par exemple, leurs goûts musicaux, le métier qu’ils veulent faire plus tard… Marie a fait plusieurs photos de chaque enfant qui rappelleront le look vestimentaire de l’année 2023. "Nous avons aussi demandé à chaque élève de choisir un objet qu’ils aimaient bien." Ils ont fait une composition avec tous leurs trésors et une photo souvenir a été prise dans chaque classe.

L’animatrice rappelle que le projet a été 100% collectif. "Chaque classe a participé un peu à chaque volet du projet: les élèves ont fait des dessins de l’ancienne école, de vieilles photos ont été récupérées à la Commune, les groupes d’enseignants et classes d’enfants ont aussi été pris en photos…"

Pour ne pas oublier, un film de 20 minutes a été réalisé sur ce travail. Tout a été mis sur une clé USB et glissé dans la capsule. "Nous avons plastifié certaines photos pour que dans 10 ans, les jeunes puissent prendre quelque chose en main quand ils ouvriront la boîte. J’ai une farde avec tous les documents réalisés, les dessins, les questionnaires… que j’ouvrirais ce jour-là". explique le directeur. "Et je me demande s’ils reconnaîtront leur objet préféré", sourit Marie. "Oui, ce sera un moment très émouvant", conclut le directeur.