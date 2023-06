Une chouette idée pour (re)découvrir les villages de Ferrières

Ce dimanche, au terrain de pétanque de Ville, l’Office du tourisme fêtait les papas, son nouveau bar mobile et lançait la 1re édition de "Découverte de nos villages". Agnès Boreux explique le concept. "Nous nous sommes rendu compte que même les habitants de la commune de Ferrières ne connaissent pas bien les villages, comme Ville et le terrain de pétanque par exemple. Nous avons décidé de parer à cela de manière amusante. Nous proposons trois balades pédestres, une balade de 13 km qui fait partie de notre circuit permanent, une de 7 et une autre de 4 km ainsi qu’un parcours VTT de 19 km. Notre but est de faire découvrir de nouveaux coins de manière conviviale, de rassembler les gens du village et d’ailleurs autour d’un verre, d’un pain saucisse ou d’un petit jeu de pétanque. Nous n’avons pas mis les parcours sur les applications pour que les gens se déplacent et viennent découvrir notre bar mobile, point de départ des balades."