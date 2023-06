Le marché paysan, maintenant au centre du village

En plus de trouver des produits bons et de qualité, le marché est l’occasion de rencontrer des artisans et producteurs passionnés, comme Caroline Baltus (Painprenelle) qui tient un petit atelier de boulangerie dans son village de Mormont (Erezée). "Je suis ma seule employée. Je fonctionne sur du circuit court, je vends dans l’atelier et dans des points de dépôts. Mon pain est fabriqué avec des farines locales, ce qui me permet de créer un lien direct avec les meuniers et avec les gens qui cultivent derrière. Quand je vends mon pain, je peux expliquer aux clients ce qu’ils vont manger. J’amène à ma manière une dynamique dans mon village que j’adore. En retour, je me sens soutenue par les habitants et cela donne un sens à ce que je fais, car produire et vendre en même temps n’est pas chose aisée." Même si la boulangère n’a pas eu beaucoup de clients ce samedi, elle confie: "le fait de partager avec les autres sur notre réalité de travail, dans la convivialité, fait du bien. On se sent faire partie de quelque chose de plus grand et une belle synergie d’entraide s’installe entre nous." Marie-Claire, villageoise venue faire ses courses, confirme. "L’endroit est idéal pour le marché. C’est très sympathique. Malgré la chaleur, il y a de l’ombre avec les arbres. Il faut que cela continue."

Le marché se déroule le 2e samedi du mois.