Un cheval tombé dans un trou sauvé par l’Animals Rescue Team à Ferrières

C’est un riverain du terrain concerné, en cours d’aménagement, qui avait découvert un peu plus tôt le cheval, baptisé Bâton-Rouge, en mauvaise posture. Et c’est l’adjudant David Legros, qui a reçu son appel, qui a appelé ses collègues de l’ART en renfort.

Quand les sauveteurs sont arrivés sur place, ils ont constaté qu’un autre cheval se trouvait aux abords du trou et que les deux s’étaient en fait échappés d’une prairie voisine. Dans ces cas-là, l’ART se "sert" de l’animal en sécurité pour rassurer celui en difficulté, comme l’explique le chef d’équipe de ce vendredi, Sébastien Baeke. "On a gardé son congénère proche de lui pour le calmer, dans un angle qui n’embêtait pas le grutier" mais qui permettait qu’il soit toujours dans l’angle de vue du cheval tombé dans le trou.

La Commune de Ferrières a mis un engin de chantier et un chauffeur à disposition de l’équipe de sauvetage, le bourgmestre ferrusien s’est même déplacé pour l’occasion, tout comme le propriétaire de Bâton-Rouge. "L’opération s’est déroulée assez facilement et sans souci, poursuit Sébastien Baeke. En fait, ce qui prend le plus de temps, c’est la coordination entre les différents intervenants: évaluer la situation et la figer, trouver le matériel, sécuriser les lieux, parer à l’imprévisible…" Une fois le dispositif mis en place, il n’a en effet pas fallu longtemps pour que Bâton-Rouge soit ramené sur la terre ferme. Ne présentant aucune blessure, il a ensuite pu rejoindre sa prairie… avec son congénère qui ne l’a donc jamais abandonné.