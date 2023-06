Le festival Bucolique de Ferrières se tiendra ces 19 et 20 août: "On attend encore plus de monde, jusqu'à 2000 personnes"

L’édition 2023 se tiendra les samedi 19 et dimanche 20 août. Et les préventes, lancées mi-mai, vont bon train. "Elles seront disponibles jusqu’au 15 juin et on est déjà à 200 places vendues sur les 400 prévues, c’est pas mal. Les places en préventes sont à 25 € au lieu de 30 €."

Si le concept du festival n’a pas changé, on pourra quand même compter sur quelques évolutions et nouveautés. Ainsi, les organisateurs ont voulu pousser le curseur du recyclage encore plus loin. "Nous avons rédigé une charte pour tous nos partenaires foodtruck afin de réduire encore les déchets." Durant les balades, des animations artistiques seront prévues: exposition, ateliers, démos en live… "On avait lancé ça en 2022 et on va encore aller plus loin, dans la déco et l’aspect ludique pour les enfants."

L’équipe a également fait un petit ajustement sur ses marges bénéficiaires. Car certains festivaliers estimaient que le prix de la restauration et des boissons étaient trop élevés. "C’est le prix à payer pour des produits locaux, de qualité mais on a intégré la remarque, indique le président. Nous avons donc décidé de faire un effort. Comme nous tenons à ce que nos partenaires soient rémunérés de manière juste, c’est le festival qui va légèrement diminuer ses marges. Chacun fait ainsi une partie de l’effort: nous et le public."

Cette année, la balade prévoit une distance de 5 km, une boucle au départ de la place de Ferrières, pour découvrir trois sites, trois univers, trois artistes et trois micro-brasseries locales. "Il y a toujours trois tranches horaires par jour. Et nous avons augmenté la taille des groupes à 300 par balade, c’est légèrement plus que l’année passée." Chaque concert est associé à une pause gourmande qui met en valeur des produits de la région (un apéro, un plat, un dessert) et une bière locale. "La promenade se termine samedi et dimanche par un concert sur la place de Ferrières, ouvert à tous, et gratuit, dans une ambiance festival."

Côté line-up, c’est la grande inconnue et c’est ce qui fait tout le charme: l’affiche reste secrète jusqu’au dernier moment. "On est très éclectique, allant du jazz à la pop-rock en passant par le reggae, avec des groupes tantôt intimistes tantôt plus pêchus, confie Jérôme Grosjean. Sur les deux jours, ce sont 15 artistes qui sont programmés, essentiellement belges mais aussi français, tous de qualité. On a veillé à avoir de belles surprise, soit dans le style de musique, soit dans le nom. Par contre, et c’est une demande des festivaliers, on dévoilera en début de promenade le nom de l’artiste qui se produira en clôture le soir, pour que chacun puisse organiser sa balade en fonction."

Le festival devrait accueillir un peu plus de monde cette année: entre 1800 et 2000 personnes, contre 1700 en 2022. "C’est un peu plus. On aura alors atteint notre rythme de croisière. Et on ne compte pas grandir plus pour garder notre identité intimiste. Notre identité: un événement musical, familial et convivial."

Et sur le plan financier, le Bucolique doit-il s’en faire ? Pas vraiment… "Au vu de l’affluence en 2022, on ne se tracasse pas trop… Mais tant qu’on n’est pas complet, on ne sera quand même pas serein."

Le Bucolique, organisé depuis 2006, est un des rares festivals de musique qui a réussi à prendre un tournant, ces dernières années, en mettant davantage l’accent sur la proximité tant au niveau de la musique que des produits consommés sur place, la volonté étant de réduire l’impact du festival sur l’environnement.

Le samedi 19 août à 13h, 14h30 et 16h et le dimanche 20 août à 11h, 13h et 14h30. Concerts gratuits les deux soirs sur la place de Ferrières. www.bucolique.be. Ticket: 25 € en prévente (30 € en prix plein). Pour les ados de 12 à 16 ans: 12,50 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.