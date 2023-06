Jacky Adam, auteur de livres sur les moulins, lance un appel aux fonds pour poursuivre son travail

"Ma première visite date d’il y a 25 ans, au moulin d’Ortheuville, fin 1999", se souvient-il. À ce jour, neuf tomes ont été publiés. Un travail titanesque, de fourmi, une longue et belle aventure de sauvetage de la mémoire meunière du bassin de l’Ourthe. Ce sont en effet plus de 270 moulins qui ont été recensés, visités et "racontés". Une histoire des moulins de Wallonie qui apporte une documentation exceptionnelle et complète sur le sujet.

L’auteur est à présent occupé à rédiger le tome 10, "l’ultime, le dernier ", souligne-t-il. Il devrait être publié au printemps 2024, avec une fête "Des Moulins et des hommes" réunissant tous les participants au projet. Devrait car l’ouvrage verra-t-il le jour ? Jacky Adam manque de fonds pour poursuivre son travail. "En effet, les subsides sont rares et les promesses pas toujours tenues." Sa démarche est totalement désintéressée financièrement. "Je n’ai jamais perçu un euro de la vente de mes livres. Et ce long travail est entièrement bénévole."

Aujourd’hui, il fait face à un manque de fonds. Les inondations de l’été 2021 ont en effet été catastrophiques pour lui et l’ASBL qu’il a créée: entre 1200 et 1300 livres ont été perdus dans la crue, sans grands dédommagements. "Pour une réédition des tomes épuisés, nous verrons ce qui sera possible de faire", indique Jacky Adam. Pour son dernier livre, il est possible d’apporter son soutien en versant une contribution à l’ASBL (BE25001809106782). "On espère ainsi pouvoir finaliser notre travail", conclut-il. Dans le tome 10, il évoquera par exemple l’amiral de la Semois, la sorcière du moulin de Bech ou encore le Saint-Antoine du moulin de Harre.