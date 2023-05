La structure menant au puits du château fort de Logne opérationnelle

"Dans un premier temps, ils ne pourront le faire que lors d’une visite guidée, précise Laurent Weytjens, directeur du domaine de Palogne. Mais d’ici peu, lorsqu’une caméra de surveillance et un filet de protection auront été installés, les visites de cet endroit très particulier pourront s’effectuer de manière individuelle."

Grâce à des panneaux didactiques ou un audioguide en quatre langues, les quelque 30 000 visiteurs annuels du château fort et du musée situé à la ferme de la Bouverie se plongeront ainsi dans l’histoire de ce puits. Datant de la fin du XIVe ou du début du XVe siècle, il nécessita à l’époque quatre années de travail.

"À l’origine, le puits affichait une profondeur de 70 mètres, a rappelé Benoît Wery, le conservateur du musée. Il a probablement été comblé lors de la destruction du château par les troupes de Charles Quint en 1521."

Si la tour du puits était déjà connue au moment des premiers travaux de mise en valeur du site au début du XXe siècle par le propriétaire de l’époque Auguste Dupont, ce n’est donc qu’en 1973 que le puits, d’un diamètre de 2,5 mètres, révéla son existence grâce à un chantier de débroussaillage mené par une quinzaine de bénévoles.

"À l’époque, une première passerelle fut installée, se souvient encore Benoît Wery. Les bénévoles ont travaillé au marteau-piqueur pour casser la pierre et la chaux et atteindre une profondeur de 8 mètres."

La fin des fouilles date d’il y a 20 ans

Les travaux furent ensuite interrompus pour reprendre dans les années 90, avec une nouvelle passerelle, et surtout, une équipe permanente constituée par le domaine de Palogne. Grâce aux conseils de l’Association de Recherches Appliquées à la Spéléologie (ARAS) et à des subsides wallons, les travaux se poursuivirent jusqu’à 56 mètres de profondeur. Le fond fut ainsi atteint le 15 mai 2003, après extraction de plus de 500 tonnes de déblais.

"Ça a été un travail méticuleux au cours duquel on a découvert plus de 2000 objets, rappelle encore le conservateur. Ils furent bien conservés durant 500 ans au fond du puits et dans la vase. On a mis la main par exemple sur 200 à 300 écuelles en bois, sur une chope en bois tourné, une salière en étain, quatre chaudrons, ou encore une poêle, un cadran solaire et énormément de tessons de poterie. Septante pots ont été reformés grâce à un travail long de cinq ans."

Mais l’objet le plus remarquable mis au jour fut une roue d’écureuil datant de 1484-1485. "Cette roue d’un diamètre de 6,2 mètres et d’une largeur d’1,2 à 1,4 mètre était en fait une grande roue en bois dans laquelle un homme peut marcher pour faire tourner un axe sur lequel s’enroule un câble au bout duquel se trouvait un seau rempli d’eau. Au total, ce fut près de 500 morceaux de bois qui furent découverts. Malheureusement, nous n’avons pas pu mettre la main sur toutes les pièces."

Une structure visuellement très réussie

Depuis la fin des fouilles, en 2003, le puits était redevenu inaccessible. Jusqu’à ce que la Province de Liège, propriétaire du château fort et le domaine de Palogne, gestionnaire, se mettent en tête de monter le projet inauguré ce mardi. En empruntant une nouvelle passerelle, le visiteur découvre une structure métallique, en lames d’aluminium sur charpente d’acier galvanisé. Se superposant aux vestiges archéologiques conservés, cette structure reconstitue le volume de la tour disparue jusqu’à un niveau qui ne présente aucun doute du point de vue historique. Coût de ce chantier qui avait commencé en avril 2021: 428 208 € financés par la Province de Liège (313 964 €), la Région wallonne (subside de 55 519 €) et le domaine de Palogne (58 724 €). "Après la crise sanitaire et les inondations de juillet 2021, c’est un outil qui confirme notre volonté d’aller de l’avant", a souligné le président de l’ASBL Paul-Émile Mottard, avant que la ministre wallonne ne détourne quelque peu une réplique culte de Retour vers le Futur: "Faut voir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps grâce à une passerelle, autant en choisir une qui ait d’la gueule !"