Le Ferrusien Maxime Kersten lance un foodtruck convivial, à la carte artisanale

Cuisinier de formation et très attaché à ses racines, le Ferrusien a d’abord monté un projet de friterie sur la place de Ferrières, avec trois autres personnes. "Pour des raisons personnelles, ça ne s’est pas fait. Mais dans ma tête, le processus était engagé." Qu’importe donc, Maxime ne lâche pas l’affaire et décide de se lancer seul. Il rebondit en imaginant un foodtruck. "Par un garagiste du coin, j’ai trouvé le véhicule et les derniers aménagements sont en cours. Dans le courant du mois de mai, je serai prêt."

Ce qu’il va proposer dans son restaurant mobile ? Des plats à valeur sûre mais entièrement artisanaux et revisités. La carte alignera des frites bien sûr mais aussi des cervelas, fricadelles, burgers, boulettes… "Mes produits seront issus du local: les charcuteries Saint-Martin de Werbomont, les pains de la boulangerie Les Co’pains à Clavier. Toutes mes sauces (ketchup, mayo, moutarde…) seront faites maison. Je veux aller à contre-courant de la restauration actuelle, chère et sophistiquée. Je reviens à des plats traditionnels mais réinventés. Des mets simples, bons et à partager." Ainsi, il met à la carte une recette originale puisée dans les souvenirs de sa famille: le "croque Louise", à base de pâte à crêpe salée. Côté sucré, il a imaginé une originale "gaufre pain perdu". La convivialité, le partage et l’accueil seront en tout cas au cœur de son activité. "On se retrouvera autour de tables mange-debout, avec un petit verre…"

Tous les mardis soir, il sera présent sur la place de Ferrières. "Ce sera mon rendez-vous fixe." Les samedis, il prévoit de passer de villages en villages, même les plus isolés, avec un apéro-truck. "Ça va créer du lien, des rencontres. Je cuisinerai des assiettes apéritives chaudes et froides." Il compte aussi se rendre dans les festivités locales: Fête du vin, Bucolique festival…