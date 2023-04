Relookée, la place de Chablis sera plus conviviale

Une première mouture du projet prévoyait de "verduriser" les lieux, tout en créant des bancs, d’organiser le parking, d’installer un sens giratoire et un piétonnier, de manière à revaloriser le centre historique de Ferrières, d’en faire un lieu de convivialité pour tous et de dynamiser le commerce local.

Le collège communal a présenté, jeudi soir, le cahier des charges de ce nouveau projet et qui comprend ainsi une fontaine de quelques mètres de diamètre d’aspect contemporain avec des jets sortant du sol au milieu de la place, entourée par quelques espaces de verdurisation, 27 places de parking et du mobilier urbain, pour un total d’environ 435 000 euros, dont 260 de subsides via le PCDR (plan communal de développement rural). L’abribus sera par ailleurs déplacé, un abri de vélo et une borne électrique seront aussi installés.

De manière générale, les élus se sont mis d’accord pour donner satisfaction à certains riverains, afin de leur garantir un accès plus aisé aux habitations. La circulation se fera ainsi dans un seul sens, quand on arrive de la rue de Chablis, et la voirie centrale oblique disparaîtra.

Pour voter ce point, la majorité a dû faire bloc contre l’opposition, malgré des réserves de certains élus quant à ce projet issu de la CLDR, la commission locale du développement rural. Envie Commune a notamment manifesté des craintes quant à la tenue des événements qui s’y tiennent jusqu’à présent. "L’espace plat qui va être créé sur le dessus de la place de Chablis permettra de mettre plusieurs chapiteaux en enfilade, rassure le bourgmestre Frédéric Léonard. On ne va empêcher rien du tout, le but c’est de rendre les lieux beaucoup plus conviviaux, il y aura toujours des possibilités, mais ce sera différent".

Quant à la tenue de la Fête du vin, "on n’aurait plus pu l’organiser dans cette configuration-là, pour des raisons de sécurité", pointe encore le maïeur.

À charge désormais du bureau d’études de lancer les offres. Les travaux devraient débuter fin de cette année, ou début 2024.