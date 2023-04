Le musée du jouet de Ferrières lance son jeu de village et son expo temporaire

Comme chaque année, le musée du jouet de Ferrières relance son jeu de village, une formule qui plaît. En famille, en groupe ou en solitaire, le jeu peut être une belle occasion pour découvrir l’histoire de Ferrières en s’amusant. "Du 1er mai à mi-septembre, nous organisons un parcours de 2,5 km, dans le village et les bois, agrémenté de petites épreuves et énigmes", explique Marie-Claire Mathieu, présidente de l’ASBL. Au musée, les "aventuriers" viennent chercher un sac à dos contenant des indices et du matériel pour les épreuves, un petit livret expliquant le parcours, et un gilet fluo. Si l’énigme est résolue, une petite surprise récompense alors les participants. À l’intérieur du musée, comme de coutume tous les 3 mois, le kiosque (vitrine) va accueillir une nouvelle exposition intitulée "la petite épicerie", pouvant raviver de beaux souvenirs d’enfance. Un concept original est la location des valises pédagogiques. "Beaucoup d’instituteurs, et d’étudiants viennent louer cette valise pour deux semaines." Les thèmes sont: les jouets de papy, mamy, et l’école autrefois. "Nous voudrions renouveler les thèmes, pourquoi pas apprendre à découvrir les voitures", les poupées, explique Adeline Ooms, nouvelle employée du musée. Forte de ses expériences comme institutrice maternelle, graphiste et animatrice, Adeline regorge d’idées pour faire vivre le musée. Afin que les parents découvrent le musée en prenant le temps, elle a créé un petit jeu pour occuper les jeunes. "J’ai photographié des jeux ou détails de jeux du musée. Les enfants doivent les retrouver et les noter sur un plan." Pour la page Facebook, la jeune femme a aussi créé huit vidéos en mode Stop Motion avec les trésors du musée. Au mois de juillet, des animations seront prévues en matinée pour les petits sur les thèmes du jeu, du conte, et de la nature. "Notre but est de stimuler l’imagination, la création, et de les faire rêver", précise Adeline qui conclut: "Mon rêve est de pouvoir développer le musée, et le faire connaître à sa juste valeur".