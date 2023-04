Il faut dynamiser le PCDR, insistent les élus de Ferrières

L’opposition Envie Commune a elle aussi réagi en ce sens. "J’espère aussi un dynamisme nouveau dans le PCDR. Car se réunir juste pour dire que le dossier avance, c’est franchement limite et décourageant. Ce PCDR, c’est juste pour empocher des subsides. Autant d’énergie pour ça ! Sans compter qu’en dix ans, les choses évoluent et les projets ne sont plus toujours adaptés", dénonce le conseiller Raphaël Lambotte, qui estime que l’outil, lancé en 2015, s’essouffle. Le mayeur tempère toutefois. "Il ne faut pas non plus dire que la commission locale de développement rural ne sert à rien, répond Frédéric Léonard. Elle a permis de dégager des pistes pour les projets à rentrer dans le lot zéro. Et si certains de ces projets n’ont pas été portés par le PCDR, ils ont finalement été repris par l’office de tourisme, des ASBL locales…" A Ferrières, on sent en tout cas l’impatience et l’agacement…