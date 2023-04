En arrivant dans le chapiteau installé sur la place de Chablis, à l’occasion de la Fête du vin de Ferrières, on est directement accueilli par la musique jouée par un groupe de reprises, installé sur une scène au milieu des tables. Sur ces tables, on retrouve des huîtres, du saucisson, du fromage et, aussi et surtout, du vin. "Celui-là, c’est du Promesse n° 9. Il n’est vraiment pas mauvais, commente Juanita Gayemet, venue avec ses voisins et sa famille. Il y a aussi le Chablis et le Champagne qui sont très bons. Mais comme on retourne à pied, on peut se permettre de goûter plusieurs vins", s’amuse-t-elle.

Pour elle, comme pour sa belle-fille, Alix Courtoy, la Fête du vin est devenue une tradition. "Ça doit faire 25 ou 30 ans que je viens, détille Alix. C’est toujours un très chouette moment." Également présente, Aily, la fille d’Alix Courtoy (et donc petite-fille de Juanita) passait également un bon moment même si, le vin, ce n’est visiblement pas trop son truc. "J’en ai goûté un tantôt et il pétillait. J’ai pas aimé."

Si Aily n’était pas fan du vin, ce n’était pas le cas de la majorité des personnes présentes, venues déguster les vins d’Alsace, le Bergerac, le Champagne, le Chablis et les vins grecs et italiens proposés par les 13 exposants. "C’est la quatrième fois qu’on prend part à la fête du vin, commente Doris Speitel, venue avec ses vins d’Alsace. Un week-end comme celui-là, c’est toujours de la joie. C’est festif et convivial."

Une édition improvisée, mais réussie

Convivial. C’est le mot. L’événement a beau être un grand succès, il a failli ne pas être organisé en 2023. "Comme le comité s’était essoufflé à cause du Covid, on l’avait d’abord annulé, commente Roland Dittfled, secrétaire de la Fête du vin. Mais de nouveaux comitards nous ont rejoints, et on s’est remobilisé."

Et qui dit "nouveaux membres", dit aussi "nouvelle organisation". "On a notamment déplacé l’événement du terrain de foot vers la place de Chablis. Ça faisait sens pour nous d’organiser la Fête au cœur du village." Mais avec les aménagements prévus sur la place, pas sûr qu’on pourra encore y installer le chapiteau l’année prochaine. "C’est le gros point d’interrogation." Place de Chablis ou pas, la Fête du vin de Ferrières a fait son grand retour ce week-end, après trois ans d’absence, "et elle n’est pas prête de s’arrêter". Rendez-vous en 2024, donc.