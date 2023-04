Avec cinq auteurs, cette professeure de Ferrières a conçu les nouveaux manuels de langues de primaire

Les langues dès la 3e primaire

En effet, à la rentrée scolaire 2023, c’est une nouveauté, les cours de langues se donneront dès la 3e primaire, et non plus à partir de la 5e primaire. Autant dire que ça chamboule pas mal la façon d’apprivoiser les langues aussi bien pour les instituteurs que pour les élèves, désormais plus jeunes au moment de découvrir leurs premiers mots en langue étrangère. "Les Éditions Plantyn proposaient quelques livres en néerlandais, assez anciens, mais rien en anglais. Ils ont voulu marquer le coup en éditant une série complète pour les deux langues, et pour chaque année (3e, 4e, 5e et 6e) ainsi que deux manuels spécifiques pour Bruxelles." Fin 2019, l’éditeur a réalisé une enquête de terrain auprès des professeurs de langues pour connaître leur besoin. Et c’est là que Christel Lizen, qui enseigne depuis 2005, s’est manifestée. "J’ai répondu au questionnaire et je me suis aussi proposée pour participer au projet car depuis toujours, j’ai dans l’idée de créer un outil au service des élèves. J’ai eu plusieurs entretiens avec Plantyn et on m’a embarquée dans l’aventure." En tout, six auteurs ont participé à l’élaboration de ces dix manuels qu’on retrouvera bientôt dans les classes de Wallonie et de Bruxelles. "Moi, j’ai travaillé sur les ouvrages pour les 3e et 4e, en duo avec Louise Van Loon, professeur de langues, néerlandophone, qui travaille depuis 20 ans sur Bruxelles. On s’est super bien entendues, on avait la même vision. Une belle collaboration…"

Depuis 2020, Christel Lizen travaille donc d’arrache-pied sur ce projet qui lui tient à cœur, "car j’adore les langues mais j’adore aussi enseigner". Elle y aura passé "des milliers d’heures et des dizaines d’entrevues" avec sa coautrice. Elle s’est investie sans compter "car clairement, on ne fait pas ça pour l’argent", sourit-elle.

Méthode ludique

La maison d’édition et les six auteurs ont d’abord posé ensemble les bases en termes de méthodologie, de structure, de pédagogie, puis la Condrusienne et son binôme ont travaillé en autonomie. "On doit suivre un référentiel dicté par le Pacte scolaire. Pour le reste, on a tout créé, imaginé: le savoir écouter, les exercices, les jeux, les textes…" Elles ont aussi créé les contenus oraux enregistrés en studio et rendus accessibles grâce aux QR codes repris dans le manuel. "On a vraiment mis en place une méthode ludique et attrayante qui permet aux élèves d’apprendre facilement et en s’amusant en travaillant la compréhension à l’audition, la compréhension à la lecture et surtout l’expression orale."

Dans chaque ouvrage, on trouve six chapitres thématiques, trois chapitres de révision et dix fiches bonus. On y retrouve des mots croisés, des memorys, des Lotto, des boîtes à mots, des chansons, des jeux à découper… Apprendre en s’amusant, c’est le maître mot. "On devait aussi mettre l’accent sur la culture avec des fiches sur des villes, les spécialités culinaires, les fêtes, les chanteurs…"

Le tout a été mis en page et illustré de manière colorée et sympa. "C’est vraiment un livre qui donne envie… Et le plus: c’est un concept tout-en-un pour le professeur avec en complément du manuel des feuillets avec tests, exercices supplémentaires…"

Un "package" d’autant plus utile et nécessaire que l’enseignement fondamental est confronté à une pénurie de professeurs de langues. En décembre 2022, en primaire, un maître de langues sur trois n’avait pas de titre requis ou suffisant pour enseigner. "On apporte là un outil efficace pour les encadrer, les épauler."

Déjà un succès !

Plusieurs soirées de présentation ont eu lieu. Les délégués pédagogiques vont à présent aller dans les écoles pour en faire la promotion. "Le succès est assez incroyable. Mes quatre manuels ont déjà été vendus à plusieurs milliers d’exemplaires. Les retours sont super-positifs, jusque sur les réseaux sociaux. Un tel support était visiblement attendu. Le but, c’est que chaque élève puisse avoir son manuel." Les particuliers peuvent aussi se le procurer en librairie ou via le webshop. "Ça a en tout cas été une aventure, un projet de fou ! Et quel bonheur de voir le résultat. C’est gratifiant", conclut la professeure qui se réjouit de pouvoir utiliser son manuel dans ses propres classes. La maison d’édition a pour objectif d’équipier 30 000 élèves d’ici la rentrée 2023.