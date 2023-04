Éoliennes à Werbomont: le permis est retiré pour être réintroduit

Le projet éolien à Werbomont recule pour mieux avancer: le permis va en effet être retiré pour être redéposer avec un déplacement de localisation d’une éolienne. Pour rappel, ce sont trois mâts qui sont envisagés à Werbomont à proximité de l’E25 sur des terrains en partie privés et en partie communaux. Quatre développeurs sont associés: les coopératives Ferréole et Courant d’air, Eneco et Luminus. Tout semblait être lancé sur les rails puisque fin septembre 2022, le permis avait été déposé auprès de la Région wallonne. Celle-ci a toutefois demandé aux promoteurs d’apporter différents compléments d’information à l’étude d’incidence pour que le dossier soit complet. Le bureau d’étude allait s’y pencher. "Mais entre-temps, nous avons remarqué qu’il était préférable de déplacer une des éoliennes de 60 mètres pour faciliter le respect des mesures et règlements au sujet de la couverture végétale et de la biodiversité, indique Jean-François Cornet, de Ferreole. On reste sur la même parcelle, communale, mais on a fait en sorte que l’éolienne soit plus loin des terrains privés." En effet, une des parcelles privées voisines du mât a changé de propriétaire et lui ne souhaite visiblement pas le débordement des pales de l’éolienne au-dessus de son champ. Le déplacement (même léger) de l’éolienne implique une nouvelle analyse du bureau d’étude, même si, sur le fond, le projet reste le même. Une partie de l’étude d’incidence doit être revue et adaptée. "Dans ce contexte, on a préféré retirer la demande de permis et déposer une nouvelle demande avec ces modifications et les compléments d’informations demandés initialement, dit le président. La nouvelle demande sera probablement introduite en mai. Ça implique un léger report du projet par rapport au planning initial mais on sait que les dossiers éoliens sont toujours semés d’embûche et prennent du temps."