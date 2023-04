Une bière dans un fût de Chablis, un premier cru à Ferrières

Une fois ce fût reçu, la fabrication de la bière ferrusienne pouvait commencer. "Le procédé, sur papier du moins, est très simple. Nous avons collaboré avec la Brasserie Minne, de Somme-Leuze, c’est important de le préciser, insiste le président. Ils se sont chargés de tout, seule l’idée est de nous. Nous avons simplement fait fermenter une bière blanche déjà existante au sein de la brasserie: la Belle d’été. " Dix-huit mois de fermentation dans ce fût de Chablis (qui a servi quelques fois à la fabrication du vin) ont été nécessaires, avant une refermentation en bouteille. "La mise en bouteille a eu lieu il y a deux mois."

Mais à ce breuvage inédit et collector, il fallait bien un nom. "Nous avons mixé les deux villes, Ferrières et Chablis, ça donne FerBlis, tout simplement. Cette version reçoit aussi l’appellation premier cru, en référence au vin de chablis. C’est la première version et la première collaboration avec la brasserie Minne"

L’optimisme des Ferrusiens à son égard est palpable "On ajoute une dimension au jumelage. On a un produit commun et en plus il est bon, l’amitié a donc bon goût."

Une bière pour la fête du vin

La première vente "officielle" de la bière est prévue pour la fête du vin, ce week-end. "L’endroit nous semblait idéal. Certes ce n’est pas du vin mais elle y est attachée de loin. Comme cette édition sera en quelque sorte un renouveau après les quelques années plus difficiles, et puis nous ne pouvions pas attendre la prochaine réunion du jumelage pour la commercialiser."

Six cents bouteilles ont été produites, c’est donc une édition limitée. Elle y sera vendue sur un stand commun avec Chablis. "On imagine que tout le monde la voudra, c’est collector, un peu comme le pot de confiture de mamy ou sa première orval." Le breuvage sera à vendre au prix promotionnel de 4 € la bouteille, un prix peu élevé compte tenu de la durée de fabrication.

La FerBlis, selon certains membres qui l’ont déjà goûtée, aurait un goût atypique entre une bière blanche et une gueuze. "Certains membres qui aiment plus le vin que la bière l’apprécient. Je trouve même qu’on y retrouve un certain goût du vin de Chablis, mais c’est peut-être notre esprit qui le retrouve vu que l’on connaît le procédé. Avis aux spécialistes, leur avis nous intéresse !"

Fête du vin, Du 8 avril à 16h au 9 avril à 2h, sur la place de Chablis à Ferrières.