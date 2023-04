Des subsides de 315000€ en vue pour le hall sportif du collège Saint-Roch à Ferrières

Concrètement, le ministre a marqué un accord de principe pour le hall sportif de l’ASBL Bernardfagne pour un montant de 315 000 €. "Cette enveloppe doit nous aider à réaliser cinq nouveaux vestiaires, ainsi qu’une nouvelle entrée, dans le prolongement du nouveau hall d’accueil de la piscine, précise le directeur du collège, Benoît Dardenne. Par le passé, les utilisateurs du hall et ceux de la piscine occupaient des vestiaires communs. Mais pendant les travaux de rénovation de la piscine, et depuis la réouverture du bassin, les utilisateurs du hall se sont changés et se changent toujours dans des locaux de détente. Cette situation était donc loin d’être optimale."

Coût total du chantier ? "En raison de l’augmentation des prix des matériaux, l’enveloppe totale devrait selon moi se situer aux alentours des 600 000€", poursuit le directeur qui espère que la construction pourra encore débuter en cette année 2023