Fête du vin ce week-end à Ferrières: quelles seront les règles de circulation dans le village?

Au départ annulée, puis, finalement, remise à l’agenda ferrusien, la Fête du vin de Ferrières se tiendra bien ce week-end à venir, les samedi 8 et dimanche 9 avril (lire notre édition du 19 mars). Et bien que l’événement se tiendra en mode "light" cette année, la Commune a mis en place tout un plan de circulation pour que les allées-venues se passent au mieux. Ainsi, certaines rues du centre du village seront mises à sens unique. C’est le cas de la circulation dans la rue Prè du Fa, "permise dans le sens de la place de Chablis vers la rue de la Fontaine", comme l’explique la Commune sur son siteweb, mais aussi dans la rue de Chablis, "de la route de Malacord vers la place de Chablis" ; sur la place de Chablis, "de la rue de Chablis vers la rue de Lognoul" et dans la rue de Lognoul, "de la place de Chablis vers la rue des Aguesses". À noter que la circulation sera interdite dans la rue Au Clocher, "sauf pour les riverains".