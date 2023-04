Rénovation énergétique pour l’école communale de Ferrières

Pour l’école de Ferrières, il s’agit de gros travaux à mener pour la rendre moins énergivore. "L’école a été construite dans les années 80, explique l’échevin Yvon Rollin. C’est encore un bon bâtiment, solide, qui convient bien, bien situé au centre du village, dans un beau cadre. Mais il a 40 ans et mérite une rénovation énergétique en profondeur." Isolation de la toiture et des plafonds, ventilation, remplacement des châssis, nouveau système de chauffage, tout est à revoir… "Et ce ne sera pas simple au vu de la structure du bâtiment."

Un cahier des charges a été élaboré et il faut à présent désigner un auteur de projets, démarche votée par les élus à l’unanimité. "L’auteur de projet devra notamment trouver des solutions pour remplacer efficacement le chauffage mazout car des pièces sont surchauffées, d’autres sous-chauffées." Géothermie, chaudières à gaz, pompe à chaleur système mix… "On attend des propositions de sa part." La première estimation des travaux s’élève à 120 000 €, subsidiés à hauteur de 90 000 € via des subsides Ureba. Ce budget ne comprend toutefois pas encore le volet chauffage, "mais on pourra là aussi obtenir des subsides", indique l’échevin. Un dossier jugé essentiel par la Commune mais complexe et avec encore quelques inconnues. "Nous devrons sans doute opérer des choix en fonction de l’ampleur des travaux et de ses conséquences: faudra-t-il déplacer les 100 élèves et les mettre dans des conteneurs ?"

Du côté de la nouvelle école de Bosson, inaugurée en septembre dernier, les élus ont avalisé les conditions de location et estimé le prix du rachat. Pour rappel, c’est l’intercommunale immobilière Ecetia qui a financé le projet et qui est donc propriétaire du bien. Le projet de convention pour les modalités de location a été voté lors du conseil. Ainsi, la location de l’école s’élève à 253 800 € par an et la location de la salle de sport à 42 950 € par an. "Ecetia doit rester propriétaire de la salle car c’est elle qui a reçu des subsides, ce qui explique le montant moins élevé. Nous ne rachèterons donc pas la salle", indique Frédéric Léonard, le bourgmestre.

Il a aussi été question de voter l’accord de principe et la fixation du prix du rachat de l’école de Bosson. La Commune souhaite en effet en devenir propriétaire avant le délai initialement fixé qui était de 20 ans. "Pour obtenir une subvention au rachat de l’école, nous devons rentrer un dossier à la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui doit intégrer l’estimation du prix, poursuit le mayeur. Nous sommes la première Commune à expérimenter cette procédure." Ferrières a mandaté un comité d’acquisition qui a réalisé l’estimation du bien à hauteur de 4,5 millions d’euros.