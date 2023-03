Le Domaine de Palogne lance sa saison touristique à Ferrières

Remplies d’épreuves sérieuses et difficiles, c’est ainsi que Pierre-Émile Mottard, le président du Domaine de Palogne à Ferrières, qualifie les deux années compliquées qu’ont été 2020 et 2021. Il faut dire qu’après avoir été touché de plein fouet par les restrictions liées à la pandémie, les membres du personnel n’ont pu qu’observer, impuisants, au débordement de l’Ourthe et de son affluent qu’est la Lembrée.