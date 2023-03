Rhétoricien au collège Saint-Roch de Ferrières, Maxime triomphe au tournoi d'éloquence de Spa

Participant pour la première fois depuis vingt ans à ce rendez-vous, l’établissement ferrusien s’y est particulièrement distingué puisqu’il fut représenté par trois finalistes (sur sept) ce samedi au Petit Théâtre de Spa.

Au bout du compte, c’est donc Maxime Wautot qui a triomphé dans une épreuve qui avait rassemblé, lors des éliminatoires, 52 candidat(e)s, issu(e)s de treize établissements d’enseignement secondaire.

"Je suis le premier surpris d’avoir remporté ce tournoi, nous a confié Maxime, félicité de toutes parts ce lundi au collège. C’est notre professeur d’Art d’expression qui nous avait incités à nous inscrire. Personnellement, je voulais juste y participer pour le fun, et j’avais, quoi qu’il arrive, prévenu tout le monde que je n’étais pas disponible le soir de la finale. De longue date, mon agenda était rempli par un week-end préparatoire à l’année scolaire que je vais passer, après ma rhéto, en Irlande."

Mais après avoir franchi le cap des éliminatoires et des demi-finales, Maxime a fini par se libérer pour défendre sa chance en finale. "Nous sommes arrivés à 13 h 30 et on nous a remis une liste de quatre sujets potentiels, poursuit le lauréat. Coupés du monde, sans smartphones, nous avions quatre heures pour écrire un texte. Mais après trois heures, j’avais terminé, et j’ai pris le temps de bien le recopier au propre."

Sa vision de la citation de Mark Twain – "À chaque fois que vous vous retrouvez à penser comme la majorité des gens, faites une pause et réfléchissez" – a fait mouche lors de la soirée qui s’est déroulée en présence de 300 spectateurs. En s’épanchant sur les propos de l’auteur américain du XIXe siècle et père de Tom Sawyer, Maxime Wautot a raflé le prix du jury professionnel, le prix du jury jeunesse et le prix du public. Les deux autres élèves ferrusiens, Gayané Bertrand et Afghana Pirson, ont respectivement pris les 3e et 4e places du concours.