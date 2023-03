Vers un nouveau projet de quatre éoliennes à Ferrières (et Hamoir)

Si le dossier est dévoilé aujourd’hui, c’est parce qu’une enquête publique a commencé il y a une semaine. Elle concerne l’érection d’un mât de mesure à l’endroit convoité. "Notre objectif est de mesurer l’activité des chauves-souris, précise Marie Descamps, d’Élicio. Il s’agit d’une démarche obligatoire car nous sommes à proximité de certaines lisières." Pour autant que la Commune de Ferrières délivre ce premier permis (dans les faits, elle n’aura pas le choix et devra suivre l’avis du fonctionnaire-délégué), le mât pourrait être installé d’ici quelques semaines pour une période d’environ 6 mois. "En fonction des résultats de l’étude, on déposera une demande de permis pour les éoliennes." À plus long terme, le collège communal risque de devoir se positionner sur l’octroi de ce permis unique. "On n’en est pas encore là, mais, à titre personnel, je m’interroge sur le bien-fondé de ce projet alors qu’on se trouve dans un couloir migratoire pour les milans royaux, hérons ou aigrettes, juge le maïeur. Sans compter le problème de covisibilité avec le projet de Luminus pour les habitants de Xhoris."

Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’Élicio envisage d’installer des éoliennes dans le Condroz. La société, qui exploite actuellement 14 éoliennes en Wallonie, tente depuis 2007 d’ériger un parc situé à cheval sur Ouffet (quatre mâts) et Clavier (un mât). En 2021, la Région wallonne avait à nouveau refusé l’octroi du permis unique. Le promoteur a porté l’affaire devant le conseil d’état qui doit encore trancher.

Concernant l’enquête publique relative à l’érection du mât de mesure, les citoyens sont invités à remettre leurs remarques auprès du collège communal par courrier ou directement à l’administration communale ou encore par mail à urbanisme@ferrieres.be