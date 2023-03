Succès de la piscine de Ferrières lors des congés avec 40 à 50 nageurs par jour: "On continue !"

Alors, quel bilan tirer de l’initiative ? Stop ou encore ? Jeudi soir, au terme de l’assemblée générale, la conclusion était positive: vu le succès, on continue. "Oui le bilan est positif", lâche d’emblée Patrick Lecerf, bourgmestre de Hamoir et président de l’intercommunale. Sur les dix jours d’ouverture au public (du lundi au vendredi), on a comptabilisé entre 40 et 50 nageurs par après-midi. "C’est bien. On rentre dans nos objectifs budgétaires." Le public familial a plutôt privilégié les plages du début d’après-midi et les nageurs la fin d’après-midi "si bien que chacun y a trouvé son compte et que l’espace s’est bien partagé". Le recours aux bénévoles pour gérer l’accueil et la "caisse" a aussi donné entière satisfaction. "On va donc instituer l’idée."

L’intercommunale va donc pérenniser l’initiative pour chaque congé scolaire, y compris les six semaines en été. "Les prochaines dates d’accès public sont donc les vacances de printemps, du mardi 2 (lundi, c’est le 1er mai) au vendredi 5 mai et du lundi 8 au vendredi 12 mai. Les dimanches matin continueront à être aussi accessibles via l’ASBL CrocSports", explique encore le mayeur.

Quelques adaptations sont toutefois prévues pour améliorer encore l’offre. Ainsi, la piscine envisage d’aménager un créneau réservé strictement aux nageurs en début de soirée et, pendant les grandes vacances, d’organiser des séances d’aquagym. On prévoit aussi quelques ajustements de prix. "Pour le moment le prix est de 5 € pour les habitants des six communes partenaires, de 6 € pour les hors-communes et de 4 € pour les enfants, poursuit le mayeur. Une réflexion est en cours sur la gratuité des enfants en dessous d’un certain âge. On doit aussi uniformiser ces prix avec les deux autres ASBL qui proposent des créneaux de nage en accès libre. Et on songe à lancer un abonnement de 10 séances pendant l’été."

Un gros effort est aussi réalisé sur la communication avec une page Facebook propre (Piscine de Bernardfagne) et un nouveau site internet ( www.piscinedebernardfagne.be) Du fléchage va suivre également: une demande a été déposée auprès du SPW. "Car beaucoup, même de la région, ignorent où se trouve le collège Saint-Roch. Et puis on vise aussi les touristes de la région qui compte de nombreux hébergements touristiques."

Pour rappel, pendant les périodes scolaires, la piscine est publique le lundi soir, mercredi soir et samedi matin (avec abonnement) et le dimanche matin (sans abonnement). "Nous avons un très bon retour des deux ASBL sur ces créneaux publics. La demande est clairement là." En septembre prochain, la piscine compte encore monter en puissance, élargir ses plages horaires et les formules.