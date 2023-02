La psicine de Ferrières ouverte au grand public en semaine pendant les vacances de Carnaval

La piscine de Ferrières, au départ à vocation scolaire, s’ouvre de plus en plus aux "individuels"… Pour le bonheur des familles et amateurs de nage. Nouvelle étape pour ces vacances de carnaval, l’intercommunale BernardFagne & Co a décidé d’ouvrir son bassin en accès libre du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30. Une première, un test. "On débriefera et on affinera la formule si nécessaire. Mais la demande, elle, est bien là", indique le président de l’intercommunale, Patrick Lecerf. Et qui dit piscine ouverte, dit accueil et encadrement à prévoir, que l’intercommunale a décidé de prendre en charge. "On paye un maître-nageur et on a mis en place une équipe de bénévoles pour tenir la caisse", note le président. Parmi eux, des citoyens mais aussi des élus des sept Communes partenaires (Hamoir, Ferrières, Ouffet, Comblain-au-Pont, Anthisnes et Manhay) dont Aimé Closjans, conseiller communal à Anthisnes. "Je serai bénévole lundi et mardi de la deuxième semaine. Je suis représentant de la Commune d’Anthisnes au sein de l’AG de l’intercommunale. Quand on a lancé cet appel à bénévoles, à la dernière réunion et via un mail, j’ai de suite dit oui. Ça me paraît logique de m’impliquer, dans ce magnifique outil qui est d’une importance capitale pour la région alors que de nombreuses piscines sont fermées." Aimé l’avoue: il n’aime pas la piscine, mais peu importe, c’est la caisse qu’il doit gérer, l’accueil, la perception des entrées. "C’est vrai que l’eau, ce n’est pas ma tasse de thé, sourit-il, mais j’ai participé à l’élaboration de tout le projet, j’étais présent à l’inauguration, j’ai visité les lieux. Je vois à quel point il répond à une demande. Et le public suit, est bien au courant…"