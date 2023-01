Patricia Robert lance à Ferrières un stage résidentiel de neuf jours pour « renaître »

L’Aqualienne Patricia Robert, 45 ans, kinésiologue depuis 2015, mais aussi auteure, formatrice et conférencière, se lance dans le développement personnel en ciblant une thématique précise qui lui tient à cœur: explorer la vie intra-utérine et la naissance. "Dans mon parcours de kinésiologie, j’ai été marqué par ce cours et je l’enseigne à présent dans mes formations." Elle invite en effet chacun à partir à la redécouverte de son passé, qui commence déjà dans le ventre de la maman, et à renaître à un autre niveau de conscience, à envisager autrement le présent. "Autour de moi, j’entendais beaucoup de demandes à ce sujet, je sentais de l’intérêt. Et j’ai eu envie d’ouvrir cette démarche à tout un chacun, pas seulement à mes stagiaires." C’est ainsi qu’elle a lancé en 2022 un cycle de neuf ateliers, ouverts à tous, à Herve, au sein d’une école de kinésiologie. "Pas à pas, par thème, on revisitait son passé intra-utérin et l’enfance via les différents règnes par lesquels on est passé: minéral, végétal, animal… Car déjà dans le ventre maternel, le corps et l’âme se forment, s’informent, impriment des choses qui vont définir nos croyances, nos schémas de fonctionnement. En explorant ce passé, on se comprend mieux et on récupère tout son potentiel." Les ateliers ont été tellement riches ( "pour chacun, il s’est vraiment passé des choses") que la kinésiologue a poussé le curseur encore plus loin en mettant sur pied, en mai prochain, un premier stage de neuf jours en résidentiel sur le sujet, avec un petit groupe de 6 à 8 personnes. Baptisé "La Grande naissance", ce stage se tiendra du 3 au 11 mai, dans un gîte cosy et ressourçant de Ferrières. "Je voulais que, contrairement aux ateliers, espacés en date, ce soit une plongée immersive, avec un fil conducteur, un timing libre où on avance à son rythme. Le but de ce stage n’est pas d’apprendre ni de former mais d’informer et d’expérimenter grâce à plusieurs techniques: méditation, jeux, activités artistiques, expérience sonore. On va apporter pas mal de réponses. Comment s’ancrer ? Comment prendre sa place ? Comment faire le pont entre notre vie intra-utérine et la vie actuelle. On va induire des transformations, balayer les mauvais réflexes, les schémas contre-productifs, l’autosabotage..." Chaque participant recevra au terme des neuf jours un guide pour poursuivre le travail chez soi, au quotidien. Patricia Robert compte en tout cas faire de ce stage un rendez-vous récurrent.