Deux bornes électriques installées dans le nouveau parking Pré du Fâ à Ferrières

Ces deux bornes de rechargement électrique, avaient été intégrées dans le dossier dès le début et ont reçu un subside de 75% de la Province de Liège. Leur installation vient donc clôturer les derniers travaux et aménagements du parking qui compte une soixantaine de places, de l’éclairage et du mobilier urbain. "Ce parking est d’ailleurs déjà utilisé et largement fréquenté, poursuit le mayeur. Le petit marché local s’y installe une fois par mois. La dernière chose à réaliser, ce sont les plantations entre le parking et le foot, probablement au printemps prochain."