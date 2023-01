A Ferrières, le pont de My est impraticable depuis les inondations de juillet 2021: il sera bientôt réparé

Ce jeudi soir, les élus locaux ont finalement tous approuvé le projet de réfection de ce pont ainsi que ses modalités d’exécution, pour un montant estimé à 350 000 € TVAC.

Ce pont est inaccessible depuis les inondations et engendre de nombreux embarras dans la région: "Pour les usagers, mais aussi pour les exploitations agricoles qui le bordent et qui doivent effectuer d’importants détours, a rappelé l’échevin des Travaux, Yvon Rollin. Les charrois agricoles passent aussi par des localités qui ne sont pas adaptées et il est imprudent de laisser l’ouvrage d’art dans cet état." Un bureau d’études agréé par la Région wallonne passera seulement en février pour inspecter les dégâts afin de constater si les montants estimatifs rendus par les autorités locales concordent.

Dans ce dossier, la Commune a donc choisi d’avancer sur fonds propres, en espérant une aide ultérieure, incertaine mais logique, du Fonds des Calamités à hauteur de 80% des travaux. La maçonnerie est abîmée et il se révèle impossible de réparer le pont dans son état originel. Le projet de réfection consiste à découper la route sur une trentaine de mètres pour enlever ce qu’il reste de la structure originelle. Du béton va être coulé dans le lit du cours d’eau, qui sera dévié et des pertuis préfabriqués vont ensuite y être placés. Puis les berges seront consolidées. Tant l’espace d’écoulement de la Lembrée que la largeur de la route qui la borde resteront identiques.

Maintenant que le cahier des charges est passé au conseil, il doit être représenté au collège, qui va réfléchir sur les diverses propositions soumises par l’opposition. Puis le marché des soumissions devra encore être lancé.