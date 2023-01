Le premier Bar à bières 2023, c’est ce samedi à Ferrières

Le concept, lancé en 2019 ? Réunir dans une salle de Ferrières, chaque fois différente, plusieurs bières de micro-brasseries à faire déguster avec l’envie de mettre en lumière ces "mousses" de chez nous, d’animer le village, mais aussi de réunir des fonds pour leur projet de pico-brasserie (une micro-brasserie à petite échelle). L’idée est portée depuis trois ans par une vingtaine de Ferrusiens passionnés de bières artisanales et de zythologie. "L’ASBL envisage de faire sa propre bière, en petite quantité, sans finalité commerciale, mais il nous faut aménager le futur local. Toutes les animations que nous organisons (NDLR: bars à bières, ateliers zythologie, achats groupés de bières…) servent à ça."

Dans les locaux du foot de My

La Commune de Ferrières a en effet mis à disposition de l’association les anciens vestiaires des installations du foot de My, un local qui n’est plus utilisé, qui est vétuste et qu’il faut remettre en état et aux normes. "Nous sommes occupés avec le permis d’urbanisme, toujours en cours, car il faut monter des murs intérieurs, faire un bardage extérieur et réaliser quelques aménagements, poursuit l’administrateur. On avance bien dans le dossier et dès que le permis sera délivré, on s’attaquera aux travaux et on espère pouvoir commencer le premier brassin en 2023. Les bénéfices de nos activités sont déjà importants… On y arrive."

En attendant, ce samedi, l’équipe de Brasser à Ferrières a concocté une jolie carte avec des bières de sept brasseries différentes: La Cahute (Limbourg), la Badjawe (Lantin), Les Amis de Geromont (Comblain-au-Pont), la Fulltime Hops (Comblain-au-Pont), la Forêt (Comblain-au-Pont), l’Experiment’Ale (Esneux) et la Mona Lipsa (Bassenge). "Certains brasseurs seront présents mais ce n’est pas le but de les faire venir avec un stand. Nous proposons toutes les marques dans un grand bar commun." Un foodtruck de burgers sera aussi présent pour se "caler".

La soirée houblonnée se déroulera à la salle de la bibliothèque à Xhoris, une première. "Ça faisait longtemps qu’on n’était plus venus à Xhoris, souligne Christophe. Notre bar est itinérant et on y tient, pour animer chaque village. Il faut dire que les cafés se perdent…"

Bar à bières locales, samedi 21 janvier, dès 17h. À la salle de la bibliothèque de Xhoris, rue de Hamoir.