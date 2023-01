La piscine de Ferrières ouverte au public lors des congés de carnaval

L’intercommunale Piscine de Bernardfagne l’avait annoncé: elle essayait de trouver une solution pour " rentabiliser " la nouvelle piscine de Ferrières durant les vacances scolaires, quand les écoles, prioritaires, n’occupent pas le bassin. Et ainsi la rendre accessible au public, aux familles notamment, très demandeuses au vu du manque de bassin dans la région. C’est chose faite pour les vacances de carnaval: la piscine sera mise en accès libre pendant les deux semaines. Et c’est l’ASBL CrocSports, déjà partenaires de la piscine, qui est aux manettes. Ainsi, le bassin sera ouvert du 20 février au 3 mars, du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30. À noter que les autres plages horaires seront occupées par des stages. Le prix d’entrée adulte sera de 5 € et de 4 € pour les moins de 12 ans.