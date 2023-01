Porte ouverte à la piscine de Bernardfagne ce samedi

Cette piscine, imaginée d’abord à vocation scolaire, est aussi à destination des nageurs privés grâce à plusieurs ASBL de la région qui y proposent, en dehors des créneaux scolaires, des cours et des activités aquatiques pour enfants et adultes. Ces associations seront d’ailleurs présentes ce samedi pour les portes ouvertes. On pourra ainsi découvrir et rencontrer les clubs CrocSports, Rigoleaux et Natation Aywaille pour les cours de piscine, Tiffany Ledouble pour l’aquazumba, Eneo pour l’aquagym (démonstration à 11 h) et la nage libre à destination des seniors et Sealover pour la plongée.